В Полтаве умер создатель хора "Калина" Григорий Левченко
В субботу, 24 сентября, в Полтаве скончался создатель хора "Калина" Григорий Левченко
Об этом сообщило издание Kolo News.
"Грустно и больно! Сегодня отошел в вечность Великий Украинец, патриот своей Родины, невероятно талантливый музыкант, украинский хоровой дирижер, композитор и педагог, заслуженный деятель искусств Украины, профессор ПНПУ им. В. Г. Короленко, настоящий друг и отец украинского народного хора "Калина", - написал в facebook Юрий Сулаев, спикер ГУ Нацполиции в Полтавской области.
Справка
Украинский народный хор "Калина" Григорий Левченко создал в 1979 году при Полтавском педагогическом институте. В репертуаре коллектива хоровые и инструментальные произведения украинских и зарубежных композиторов прошлого и современности, обработки украинских народных песен, многочастные музыкально-хореографические композиции, созданные на основе народного творчества Полтавщины.
За время существования хор "Калина" принимал участие во многих региональных, всеукраинских и международных конкурсах и фестивалях, обзорах художественной самодеятельности и фестивалях народного творчества.
Хор гастролировал с концертами в таких странах: Австрия, Бельгия, Болгария, Италия, Германия, Польша, Россия, Турция, Франция, Швейцария.
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