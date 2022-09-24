Об этом сообщило издание Kolo News.

"Грустно и больно! Сегодня отошел в вечность Великий Украинец, патриот своей Родины, невероятно талантливый музыкант, украинский хоровой дирижер, композитор и педагог, заслуженный деятель искусств Украины, профессор ПНПУ им. В. Г. Короленко, настоящий друг и отец украинского народного хора "Калина", - написал в facebook Юрий Сулаев, спикер ГУ Нацполиции в Полтавской области.

Справка

Украинский народный хор "Калина" Григорий Левченко создал в 1979 году при Полтавском педагогическом институте. В репертуаре коллектива хоровые и инструментальные произведения украинских и зарубежных композиторов прошлого и современности, обработки украинских народных песен, многочастные музыкально-хореографические композиции, созданные на основе народного творчества Полтавщины.

За время существования хор "Калина" принимал участие во многих региональных, всеукраинских и международных конкурсах и фестивалях, обзорах художественной самодеятельности и фестивалях народного творчества.

Хор гастролировал с концертами в таких странах: Австрия, Бельгия, Болгария, Италия, Германия, Польша, Россия, Турция, Франция, Швейцария.

7 сентября на 81-м году жизни скончался заслуженный артист Украины, лауреат литературно-художественных премий имени Сидора Воробкевича и Сиди Таль, ведущий мастер сцены – Богдан Братко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb