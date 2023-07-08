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Главная Криминал В Полтаве суд оправдал преподавателей колледжа, обвиняемых в производстве и сбыте наркотиков

В Полтаве суд оправдал преподавателей колледжа, обвиняемых в производстве и сбыте наркотиков

8 июля, 2023 суббота
13:13
Криминал

В марте 2021 года правоохранители сообщили, что прекратили деятельность преступной наркогруппировки, в которую входили преподаватели медицинского колледжа. Восемь фигурантов, по версии следствия, изготовляли и продавали наркотики и прекурсоры

Об этом сообщило интернет-издание Полтавщины.

Отмечается, что в мае 2023 года четверо обвиняемых получили приговор за хранение наркотиков, только одна из них получила наказание за наркоторговлю — других фигурантов в части торговли суд оправдал.

По версии следствия, организатор преступной группировки привлекла к наркобизнесу пятерых безработных жителей Полтавы, впоследствии один из фигурантов стал ее сожителем. А с января 2020 года в группировку вошли преподаватель химии Запорожского медицинского профессионального колледжа и его жена — лаборантка того же учебного заведения.

Отмечается, что супруги в химической лаборатории колледжа изготовляли прекурсор псевдоэфедрин, который затем "Новой почтой" отправляли в Полтаву. Далее из этого прекурсора другой фигурант по месту жительства изготовлял метамфетамин и амфетамин, которые затем продавались в Полтаве. В частности, организатор наркогруппировки заказывала из-за границы таблетки, которые содержали псевдоэфедрин и отправляла их "Новой почтой" в Полтаву, где двое других фигурантов также продавали их.

Все полученные средства от продажи наркотиков перечислялись на карточки, а затем отправлялись на счет организатора. Во время незаконной деятельности для конспирации в общении обвиняемые использовали заранее оговоренные фразы и слова, которые понимали только они и покупатели.

Сообщается, что причина, по которой суд оправдал фигурантов в наркоторговле и не нашел признаков работы организованной преступной группы, заключается в том, что ни у одного из обвиняемых во время допроса правоохранители не спрашивали о создании и организации преступного объединения.

Следователи не выясняли, когда фигуранты стали осознавать факт существования организованной группы, какими действиями они подтвердили свои намерения по вступлению в нее, когда достигли договоренности о совершении первого преступления и имели ли они планы по дальнейшей преступной деятельности.

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Общество
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