В Полтаве школьница умерла после урока физкультуры
15 сентября в реанимации Полтавской областной детской клинической больнице умерла 10-летняя девочка
Об этом сообщила пресс-служба областной полиции .
По информации следствия, ребенок учился в лицее №33
На уроке физкультуры она потеряла сознание. Медработник школы и учитель физкультуры сразу начали реанимационные мероприятия и вызвали скорую.
Ребенка привели в больницу, но девочка умерла.
Возбуждено дело по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства и причина смерти устанавливаются.
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