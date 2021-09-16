В Полтаве школьница умерла после урока физкультуры

Об этом сообщила пресс-служба областной полиции .

По информации следствия, ребенок учился в лицее №33



На уроке физкультуры она потеряла сознание. Медработник школы и учитель физкультуры сразу начали реанимационные мероприятия и вызвали скорую.



Ребенка привели в больницу, но девочка умерла.



Возбуждено дело по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины. Обстоятельства и причина смерти устанавливаются.