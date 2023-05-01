В Полтаве разоблачили прокси-центр, через который РФ проводила специальные информационные операции в интернете
Правоохранители задержали организаторов прокси-центра, который спецслужбы России использовали для подрывной деятельности против Украины
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
СБУ задержала двух человек, которые организовывали прокси-центр, работавший как VPN. То есть этот сервис давал возможность пользователям из других стран пользоваться услугами, как будто с украинского мобильного интернета. Таким образом РФ проводила "информационные операции" против Украины.
Подавляющее большинство клиентов были россиянами, которые скрывали настоящие IP-адреса для доступа к соцсетям.
"При этом серверы вражеской "ячейки" находились на территории страны-агрессора. Это позволяло российским спецслужбам получать удаленный доступ к украинскому интернет-пространству, а также распространять кремлевские нарративы и фейковую информацию о ситуации на фронте якобы от имени украинских граждан", - объясняют правоохранители. .
Злоумышленники брали за свои услуги около 2,5 тыс. грн в месяц. Деньги они получали через запрещенные платежные системы.
Злоумышленников задержали. Ими оказались два жителя Полтавской и Харьковской областей.
В ходе обысков СБУ нашла специальное оборудование, 120 тыс. долларов и полкилограмма золота, телефоны, записи о незаконной деятельности.
Организатор прокси-центра уведомлен о подозрении за незаконные действия с платежами и электронными деньгами.
- Также СБУ задержала российского информатора, собиравшего данные о Пивденноукраинской атомной электростанции.
- Ранее правоохранители разоблачили российского информатора, который через запрещенную соцсеть передавал дээнэровцу размещение ВСУ в освобожденном Лимане.
- СБУ задержала российского информатора, который передавал информацию об обороне заводов, локациях Вооруженных Сил Украины и промышленных объектах в Одесской области.
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