Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

СБУ задержала двух человек, которые организовывали прокси-центр, работавший как VPN. То есть этот сервис давал возможность пользователям из других стран пользоваться услугами, как будто с украинского мобильного интернета. Таким образом РФ проводила "информационные операции" против Украины.

Подавляющее большинство клиентов были россиянами, которые скрывали настоящие IP-адреса для доступа к соцсетям.

"При этом серверы вражеской "ячейки" находились на территории страны-агрессора. Это позволяло российским спецслужбам получать удаленный доступ к украинскому интернет-пространству, а также распространять кремлевские нарративы и фейковую информацию о ситуации на фронте якобы от имени украинских граждан", - объясняют правоохранители. .

Злоумышленники брали за свои услуги около 2,5 тыс. грн в месяц. Деньги они получали через запрещенные платежные системы.

Злоумышленников задержали. Ими оказались два жителя Полтавской и Харьковской областей.

В ходе обысков СБУ нашла специальное оборудование, 120 тыс. долларов и полкилограмма золота, телефоны, записи о незаконной деятельности.

Организатор прокси-центра уведомлен о подозрении за незаконные действия с платежами и электронными деньгами.