Враг атаковала Полтавщину с помощью дронов. Работало ПВО
На Полтавщине уже второй раз с начала суток звучала воздушная тревога и слышны взрывы
Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.
"В Полтаве были слышны взрывы. Остаемся в укрытиях. Подробная информация будет позже", - написал глава области у телеграмм.
Впоследствии Дмитрий Лунин добавил, что область атаковали с помощью беспилотников:
"Над Полтавщиной вражеские БПЛА. Три из них сбили. Еще несколько фиксируют над областью. Остаемся в укрытиях!"
После того как раздался отбой продолжавшейся более трех часов тревоги, председатель Полтавской ОВА написал, что четыре вражеских дрона упали на гражданские объекты:
"На месте работают спасатели и укрощают пожар, предварительно жертв нет".
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