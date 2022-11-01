Враг атаковала Полтавщину с помощью дронов. Работало ПВО

Об этом сообщил глава ОВА Дмитрий Лунин.

"В Полтаве были слышны взрывы. Остаемся в укрытиях. Подробная информация будет позже", - написал глава области у телеграмм.

Впоследствии Дмитрий Лунин добавил, что область атаковали с помощью беспилотников:

"Над Полтавщиной вражеские БПЛА. Три из них сбили. Еще несколько фиксируют над областью. Остаемся в укрытиях!"

После того как раздался отбой продолжавшейся более трех часов тревоги, председатель Полтавской ОВА написал, что четыре вражеских дрона упали на гражданские объекты:

"На месте работают спасатели и укрощают пожар, предварительно жертв нет".

31 октября РФ нанесла массированный удар по территории Украины: пострадал Киев , Киевщина , Харьков , Черкасщина , Запорожье , Винницкая и Хмельницкая.

В Кривом Роге ракета попала в промышленное предприятие.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко рассказал , что в результате массированной атаки 31 октября произошло частичное обесточивание и экстренно введены графики отключения потребителей в Киеве, Черкассах, Запорожье и в Черкасской, Киевской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской, Полтавской областях.

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