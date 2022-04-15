В Полтаве раздались взрывы
Вечером 15 апреля в Полтаве раздались взрывы
Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.
Подробностей – пока нет. По состоянию на 23:39, в городе уже закончилась воздушная тревога.
"Не игнорируем воздушные тревоги. В Полтаве слышны были звуки взрыва. Выясняем детали. Больше подробностей – позже", - говорится в сообщении.
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