В Полтаве провели в последний путь павших воинов Олега Кулаковского и Сергея Страшко

Подробности со ссылкой на полтавский информационный портал Kolo передает Еспресо.TV .



Сержанту Олегу Кулаковскому было 40 лет. Он занимал должность командира отделения подвоза и перевозки минометной батареи. Его жизнь оборвалась в первый день полномасштабного вторжения российской федерации в Украину в Ахтырке Сумской области.



Похоронить его смогли только сейчас, спустя почти два месяца.



Президент отметил Кулаковского посмертно орденом "За мужество" - за личное мужество и самоотверженные действия, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность военной присяге.



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24-летний солдат Сергей Страшко был механиком-водителем, погиб 18 апреля, попав под вражеский минометный обстрел.



Сергей родился в селе Нестеренко, окончил Руновщинскую общеобразовательную школу, а затем профессионально-техническое училище по профессии строителя. После возвращения со срочной службы решил стать профессиональным военным и подписал контракт с вооруженными силами Украины.



Погиб в городе Попасная Луганской области при взрыве от попадания вражеских боеприпасов. У него остались мама, 18-летняя сестра, и бабушка с дедушкой.



Похоронят Сергея Страшко на кладбище в родном селе.



Панихиду по погибшим героям провел архиепископ полтавский и кременчугский Федор.



"Пусть Бог утешит близких и родных людей наших защитников. Мы им безгранично благодарны за их сыновей, мужчин, за воинов, отдавших свою жизнь, чтобы сохранить нас и сохранить следующие поколения, сохранить детей, которые сегодня рассеяны по миру и ждут пока завершится война , чтобы вернуться на родину и жить под мирным небом Украины", - отметил архиепископ.





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