В Полтаве прошел новогодний забег на 5 км
В Полтаве 1 января состоялся традиционный новогодний забег на 5 км, - Crazy Santa
Об этом сообщает Полтавщина Спорт .
Отмечается, что, несмотря на войну, бегуны провели традиционный забег в праздничных костюмах по Корпусному парку. Также в начале забега спортсмены провели минуту молчания в честь погибших в войне против России.
Сообщается, что в этом году первыми финишировали братья Егор и Арсен Мычко. Среди девушек лучшей, как и в прошлом году, стала София Бондаренко.
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