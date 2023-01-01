Об этом сообщает Полтавщина Спорт .

Отмечается, что, несмотря на войну, бегуны провели традиционный забег в праздничных костюмах по Корпусному парку. Также в начале забега спортсмены провели минуту молчания в честь погибших в войне против России.

Сообщается, что в этом году первыми финишировали братья Егор и Арсен Мычко. Среди девушек лучшей, как и в прошлом году, стала София Бондаренко.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb