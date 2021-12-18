В Полтаве произошли столкновения между Нацкорпусом и "молодежкой" ОПЗЖ
В Полтаве во время съезда местной ячейки партии ОПЗЖ произошли столкновения между ОО "Патриоты – За жизнь" и представителями Национального корпуса
Об этом заявил в комментарии Hromadske спикер полиции Полтавской области Роман Гришин.
По его словам, под зданием, где проходил съезд партии, дежурило около 60 человек. Среди них были представители ОО "Патриоты - За жизнь" и националисты.
"Предварительно конфликт возник при попытке одной группы зайти в здание. Но все обстоятельства сейчас устанавливаются и проверяются", - сказал Гришин.
Он добавил, что во время столкновений был применен газовый баллончик и слышны звуки петард.
В самом Нацкорпусе подтвердили участие в акции.
"Встретить коллаборанта Киву и его ватных друзей собрались патриоты, ветераны, небезразличные полтавчане, представители НК и общественных организаций", - говорится в сообщении.
В то же время нардеп Илья Кива в своем Telegram-канале написал, что они провели съезд "под крики, взрывы гранат и слезоточивый газ".
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