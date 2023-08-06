В Полтаве произошел взрыв в многоэтажке: двоих жителей госпитализировали

Об этом сообщил представитель спасателей Полтавщины Виталий Шкаревский, пишет Суспильное.

"Взрыв произошел в доме в микрорайоне Институт связи", - уточнили в сообщении.

Отмечается, что, по предварительной информации, произошла утечка газа. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и полиция.

Также известно, что два человека госпитализированы медиками в больницу.