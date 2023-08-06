В Полтаве произошел взрыв в многоэтажке: двоих жителей госпитализировали
В воскресенье, 6 августа, в Полтаве произошел взрыв в многоквартирном доме. В результате двух человек госпитализировали в больницу
Об этом сообщил представитель спасателей Полтавщины Виталий Шкаревский, пишет Суспильное.
"Взрыв произошел в доме в микрорайоне Институт связи", - уточнили в сообщении.
Отмечается, что, по предварительной информации, произошла утечка газа. В настоящее время на месте происшествия работают спасатели и полиция.
Также известно, что два человека госпитализированы медиками в больницу.
- В Киеве в ночь на 22 июня раздался сильный взрыв в многоэтажке, спровоцировавший пожар. Погибли три человека, пострадали еще восемь человек.
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