В Полтаве полиция разыскивает сбежавшего от принудительного лечения гражданина Узбекистана

Он является гражданином Узбекистана, который 27 августа около 7:45 сбежал из областного учреждения по оказанию психиатрической помощи, где проходил принудительное лечение, информируют правоохранители.

"Описание разыскиваемого: на вид 30 лет, рост 176 см, спортивного телосложения, внешность восточная (узбек), имеет короткие черные волосы и темные глаза. На момент исчезновения был одет в черный свитер и черные брюки. Также кроссовки черного цвета", - указывается в уведомлении.

Если вам известна информация о беглеце, то сообщите ее отделу Полтавского районного управления полиции по телефонам:

(0532) 67-82 55;

095-705-91-03;

050-780-92-53.

Как уточняет новостной портал "Полтавщина", из материалов досудебного следствия известно, что 17 марта 2020 Майрбеков Диярбек в помещении пункта обмена валют на Европейской, 34 напал на кассиршу. Заранее подготовленной деревянной битой злоумышленник нанес женщине около трех десятков ударов по голове и верхним конечностям. Когда потерпевшая упала на пол, нападающий потребовал отдать деньги, однако женщина, поднявшись на ноги, смогла нажать кнопку тревоги.

Иностранца заключили под стражу, а после прохождения психиатрической экспертизы в декабре 2021-го и подтверждения психического расстройства, Майрбекова Диярбека по определению Октябрьского райсуда переместили в заведение по оказанию психиатрической помощи с усиленным наблюдением на Медицинской, 1