В Полтаве открыли мурал, посвященный Сергею Волыне, защитнику Мариуполя
Мурал "Верный всегда", посвященный морпеху Сергею Волынскому на псевдо Волына, будет украшать один из домов в Полтаве
Об этом сообщили в Ассоциации семей защитников Азовстали.
Торжественное открытие мурала состоялось в Полтаве в среду, 9 ноября. На открытии от имени Героя присутствовала его сестра, представитель Ассоциации семей защитников Азовстали Татьяна Харько. Сам и. о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, майор Сергей Волынский находится в Турции.
Мурал "Верный всегда" создала команда "Мистохаб" и художники Андрей Ковтун, Гриша Шоком и Антон Кондрашов. Он будет украшать один из высотных домов на переулке Ломаный 38-А и служит напоминанием о том, что герой обороны Азовстали родился и вырос в Полтаве.
Больше о Сергее Волынском можно прочитать здесь: Сергей Волина – командир морпехов, ставший голосом Азовстали
- 21 сентября, в результате обмена пленными из российского плена удалось вернуть 215 защитников Украины, среди которых были и пять боевых командиров – Сергей Волынский, Святослав Паламарь, Денис Прокопенко, Олег Хоменко, Денис Шлега.
- Согласно договоренностям, они находятся в Турции под личной протекцией президента этой страны до конца войны. Нахождение их в Турции является условием дальнейшего освобождения других украинских военных из русского плена.
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