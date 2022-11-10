В Полтаве открыли мурал, посвященный Сергею Волыне, защитнику Мариуполя

Об этом сообщили в Ассоциации семей защитников Азовстали.

Торжественное открытие мурала состоялось в Полтаве в среду, 9 ноября. На открытии от имени Героя присутствовала его сестра, представитель Ассоциации семей защитников Азовстали Татьяна Харько. Сам и. о. командира 36-й отдельной бригады морской пехоты, майор Сергей Волынский находится в Турции.

Мурал "Верный всегда" создала команда "Мистохаб" и художники Андрей Ковтун, Гриша Шоком и Антон Кондрашов. Он будет украшать один из высотных домов на переулке Ломаный 38-А и служит напоминанием о том, что герой обороны Азовстали родился и вырос в Полтаве.

Больше о Сергее Волынском можно прочитать здесь: Сергей Волина – командир морпехов, ставший голосом Азовстали

21 сентября, в результате обмена пленными из российского плена удалось вернуть 215 защитников Украины, среди которых были и пять боевых командиров – Сергей Волынский, Святослав Паламарь, Денис Прокопенко, Олег Хоменко, Денис Шлега.

Согласно договоренностям, они находятся в Турции под личной протекцией президента этой страны до конца войны. Нахождение их в Турции является условием дальнейшего освобождения других украинских военных из русского плена.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb