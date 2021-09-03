В Полтаве откроют новый центр вакцинации

Об этом сообщил голова Полтавской ОГА Олег Синегубов в Telegram.



"С 7 сентября в Полтаве будет работать еще один центр массовой вакцинации. Он будет функционировать в клинике" Мой врач "на улице Конституции, 13 и будет работать ежедневно с 10 до 17 часов", - сообщил Синегубов.



Напомним, что в Киеве стартовал запись на прививку от COVID-19 в "Эпицентре"

