В Полтаве откроют новый центр вакцинации
С 7 сентября в Полтаве заработает новый центр вакцинации от коронавируса
Об этом сообщил голова Полтавской ОГА Олег Синегубов в Telegram.
"С 7 сентября в Полтаве будет работать еще один центр массовой вакцинации. Он будет функционировать в клинике" Мой врач "на улице Конституции, 13 и будет работать ежедневно с 10 до 17 часов", - сообщил Синегубов.
Напомним, что в Киеве стартовал запись на прививку от COVID-19 в "Эпицентре"
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