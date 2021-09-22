В Полтаве мужчина открыл стрельбу на улице, ранил прохожего и похитил женщину
В среду, 22 сентября, в Полтаве возле остановки общественного транспорта на ул. Симона Петлюры мужчина открыл стрельбу
Об этом сообщает сайт Нацполиции в Полтавской области .
Информация об инциденте поступила в милицию около 12:00. Местная жительница поавидомила, что мужчина совершил несколько выстрелов из неустановленного оружия, после чего якобы заставил женщину сесть в автомобиль и уехал в неизвестном направлении.
Полицейские установили, что мужчина, который открыл стрельбу в центре Полтавы, ранил прохожего местного жителя 1990 года рождения.
Автомобиль, на котором злоумышленник 1987 года рождения скрылся с места происшествия, заметили и задержали в Кременчуге работники батальона полиции особого назначения совместно с оперативниками и следователями.
В салоне автомобиля кроме правонарушителя находилась женщина 1996 года рождения - вероятно, именно ее злоумышленник заставил сесть в транспортное средство в Полтаве.
Решается вопрос об открытии производства по ч. 4 ст. 296 (хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия) и ст. 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.
- Напомним, ранее в Ивано-Франковске 31-летний злоумышленник открыл стрельбу из огнестрельного оружия на одной из улиц города, ранив мужчину.
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