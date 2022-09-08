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В Полтаве исчезнут памятники российской имперскости, - Минкульт

8 сентября, 2022 четверг
22:02
Культура

Министерство культуры и информполитики рекомендует полтавским властям демонтировать три памятника, которые являются "символами российской имперскости"

Об этом говорится в рекомендациях Экспертного совета, опубликованных на сайте ведомства.

Речь идет о демонтаже объектов, установленных во времена российской империи и связанных с "победой РФ в Полтавской битве 8 июля 1709 над союзными войсками Украины и Швеции":

  • монумента (колонны) Славы, установленного в честь 100-летия "победы русской армии Петра I";
  • памятника на месте отдыха Петра, построенного в 1849 году на месте дома козака Магденко, в котором после битвы останавливался русский царь;
  • памятника славным защитникам Полтавы и коменданту крепости Алексею Келину, установленного в 1909 году в честь 200-летия победы в Полтавской битве.

"Они (эти объекты, – Ред.) являются военными имперскими символами, которые мемориализируют победу России над Украиной и ее союзником Швецией, призваны подчеркивать колониальное, зависимое поожение Украины, прославлять российскую армию, и продолжают закреплять российское видение украинской истории".

В Минкульте объясняют необходимость демонтажа памятников тем, что в условиях полномасштабной войны враг использует их среди прочего как "аргументы" для отрицания существования украинской нации и государства. В то же время россияне продвигают тезис об "одном народе" и пытаются ввести так называемый "русский мир" как идеологию, подчеркивают в ведомстве.

Также существование в публичном пространстве российских имперских памятников "демонстрируют превосходство русской культуры, подчеркивая второстепенность украинской".

"Думаю, что эти рекомендации помогут в дискуссии о присутствии в публичном пространстве Полтавы объектов, являющихся имперскими символами России. Напомню, что решения должны принимать местные органы власти", – резюмировал в итоге министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

  • За полгода войны Министерство культуры и информационной политики зафиксировало полтысячи эпизодов военных преступлений России против украинского культурного наследия. Еще несколько десятков таких эпизодов находятся на проверке.

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