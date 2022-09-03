В Полтаве и области возобновили поставки горячей воды
"Полтаватеплоэнерго" возобновило поставки воды в городе и области
Об этом сообщили в telegram-канале Полтаватеплоэнерго (PoltavaTE).
"Сегодня, предприятию "Полтаватеплоэнерго", удалось урегулировать вопросы с поставщиком природного газа ООО "ГК" Нафтогаз Трейдинг", поэтому предприятие возобновило работу котельных, которые и дальше будут обеспечивать полтавчан горячей водой", - говорится в сообщении.
- По состоянию на 30 августа было известно, что Черновцы были без воды из-за аварии на водопроводе в городе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.43
Покупка 39.43Продажа 40.27
-
EUR
Покупка 39.29Продажа 40.31
- Актуальное
- Важное