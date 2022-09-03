Об этом сообщили в telegram-канале Полтаватеплоэнерго (PoltavaTE).

"Сегодня, предприятию "Полтаватеплоэнерго", удалось урегулировать вопросы с поставщиком природного газа ООО "ГК" Нафтогаз Трейдинг", поэтому предприятие возобновило работу котельных, которые и дальше будут обеспечивать полтавчан горячей водой", - говорится в сообщении.

По состоянию на 30 августа было известно, что Черновцы были без воды из-за аварии на водопроводе в городе.

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