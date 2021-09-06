В Полтаве девушка устроила на территории школы стрельбу из арбалета: есть раненые
На территории одной из школ Полтавы девушка устроила стрельбу из арбалета, в результате чего ранила двух учителей
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.
"6 сентября, около 10:00, поступила информация от граждан, что на территории одной из школ города неизвестная девушка ранила двух учителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на территорию школы №11 зашла неизвестная девушка, которая из арбалета ранила двух учителей, впоследствии полицейские установили личность правонарушителя - ею оказалась местная жительница, 2002 года рождения.
Сейчас злоумышленница дает показания следователям, правоохранители выясняют обстоятельства и мотивы совершенного.
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