В Полтаве девушка устроила на территории школы стрельбу из арбалета: есть раненые

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области.

"6 сентября, около 10:00, поступила информация от граждан, что на территории одной из школ города неизвестная девушка ранила двух учителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на территорию школы №11 зашла неизвестная девушка, которая из арбалета ранила двух учителей, впоследствии полицейские установили личность правонарушителя - ею оказалась местная жительница, 2002 года рождения.

Сейчас злоумышленница дает показания следователям, правоохранители выясняют обстоятельства и мотивы совершенного.





Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb