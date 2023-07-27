В Полтаве демонтировали памятники Пушкину и Ватутину
В четверг, 27 июля, в Полтаве демонтировали памятники российскому поэту Александру Пушкину и советскому военному Николаю Ватутину
Об этом 27 июля сообщил секретарь Полтавского горсовета Андрей Карпов.
Это решение было принято еще 24 июля во время заседания исполнительного комитета городского совета.
"24 июля во время заседания исполнительный комитет Полтавского городского совета принял решение о демонтаже памятников Николаю Ватутину, Алексею Зигину и Александру Пушкину", - отметили в горсовете.
Демонтаж памятника Александру Пушкину
Александр Сергеевич Пушкин – русский поэт, заложивший основы русского реалистического направления, критик и теоретик литературы, историк, публицист. Один из самых авторитетных литературных деятелей первой трети XIX века в России.
Демонтаж памятника Николаю Ватутину
Николай Ватутин – советский генерал армии, посмертно (с 1965 года) герой СССР, командовавший группой советских войск в Украине во время Второй мировой войны.
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