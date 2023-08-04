В Полтаве демонтировали памятник советскому генералу Зыгину
В пятницу, 4 августа, в Полтаве демонтировали памятник советскому генерал-лейтенанту Алексею Зыгину
Об этом сообщили на сайте Полтавского городского совета.
Памятник генералу-лейтенанту Зыгину, расположенному в конце улицы Соборности на Киевской площади, демонтировали работники КП "Декоративные культуры".
"Сегодня демонтируем третий памятник из ранее анонсированных. Далее я ознакомлюсь со всеми рекомендациями по демонтажу других памятников. Должны освобождать пространства от любых даже намеков на РФ", - сказала секретарь горсовета Екатерина Ямщикова.
Фото: Полтавский горсовет
- 27 июля в Полтаве демонтировали памятники российскому поэту Александру Пушкину и советскому военному Николаю Ватутину.
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