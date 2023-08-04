В Полтаве демонтировали памятник советскому генералу Зыгину

Об этом сообщили на сайте Полтавского городского совета.

Памятник генералу-лейтенанту Зыгину, расположенному в конце улицы Соборности на Киевской площади, демонтировали работники КП "Декоративные культуры".

"Сегодня демонтируем третий памятник из ранее анонсированных. Далее я ознакомлюсь со всеми рекомендациями по демонтажу других памятников. Должны освобождать пространства от любых даже намеков на РФ", - сказала секретарь горсовета Екатерина Ямщикова.

Фото: Полтавский горсовет