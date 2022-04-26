В Полтаве было слышно взрывы, - мэр

Об этом он написал в Telegram.



"Только что вы слышали взрывы. Уточняем всю информацию. Большую просьбу не публиковать фото и видео материалы", - отметил Мамай.

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