В Полтаве был демонтирован памятник полководцу Российской империи Суворову

Об этом сообщил региональный представитель Украинского института национальной памяти (УИНП) в Полтавской области Олег Пустовгар, передает издание Полтавщина.

Первоначально монумент стоял во дворе киевского военного лицея имени Ивана Богуна. Впоследствии памятник Суворову переместили в качестве экспоната в Полтавский музей тяжелой бомбардировочной авиации, который является филиалом Национального военно-исторического музея.

В свою очередь директор УИНП Антон Дробович призвал музей демонтировать памятник Суворову, поскольку он "не является памятником истории, искусства, культуры, архитектуры, градостроительства, науки и техники".

"Указанный памятник был одним из элементов советской наглядной агитации и пропаганды, потерявшей свое значение после обретения Украиной Независимости", - пояснил он.

В свою очередь, руководство музея пошло на встречу и демонтировало спорный экспонат.

"Недоразумение, ошибка исправлена. Полтава оказалась неблагополучной к палачу украинского и польского народов. Где-то меньше, чем полгода простоял", - подчеркнул Пустовгар.