В Полтаве был демонтирован памятник полководцу Российской империи Суворову
В Полтаве убрали памятник российскому полководцу Александру Суворову
Об этом сообщил региональный представитель Украинского института национальной памяти (УИНП) в Полтавской области Олег Пустовгар, передает издание Полтавщина.
В свою очередь директор УИНП Антон Дробович призвал музей демонтировать памятник Суворову, поскольку он "не является памятником истории, искусства, культуры, архитектуры, градостроительства, науки и техники".
"Указанный памятник был одним из элементов советской наглядной агитации и пропаганды, потерявшей свое значение после обретения Украиной Независимости", - пояснил он.
В свою очередь, руководство музея пошло на встречу и демонтировало спорный экспонат.
"Недоразумение, ошибка исправлена. Полтава оказалась неблагополучной к палачу украинского и польского народов. Где-то меньше, чем полгода простоял", - подчеркнул Пустовгар.
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