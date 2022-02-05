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В Полтаве 63-летний мужчина бросился с ножом на посетителей торгового центра. Один из них погиб

5 февраля, 2022 суббота
17:17
Новости Раненный в ТЦ "Мир". Полтава

В торговом центре "Мир", расположенном на одноименном проспекте в городе Полтава (микрорайон Левада), в субботу, 5 февраля 2022 года, произошла резня

Результат - один мужчина скончался от ран, другого спасают врачи, рассказывает Еспресо.TV со ссылкой на полтавский новостной сайт Коло.

Произошло это около 12:30. Сообщение в полицию поступило от медиков.

Полиция задержала нападавшего. В настоящее время возбуждено два уголовных производства по факту убийства и покушения на убийство.

О подозреваемом известно, что ему 63 года.

"Получив информацию о преступлении, на место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа полиции. По предварительной версии следствия, в торговом центре возник конфликт между посетителями. Один из участников конфликта нанес ножевые ранения двум мужчинам. В результате полученных телесных повреждений один мужчина скончался на месте. Другому оказывается медицинская помощь. Лицом, обоснованно подозреваемым в совершении преступления, является мужчина, 1959 года рождения", - привел подробности совершения преступления представитель полиции Полтавы Василий Зуб.

Погибшему было 35 лет, сообщает интернет-издание Полтавщина.

Как сообщили журналистам "Полтавщины" в ГУ Национальной полиции в Полтавской области, на территории торгового центра отдыхали двое мужчин, 1984 и 1985 годов рождения. К ним подошел мужчина 1959 года рождения. Между ними возникла ссора, во время которой старший мужчина вытащил нож и ударил им молодого участника конфликта. Тот скончался на месте. Его товарищ получил травмы, не угрожающие его жизни.


Фотографии - PVP.POLTAVA


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