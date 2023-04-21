Об этом в эфире Еспресо заявила депутат Полтавского горсовета Юлия Городчанина.

"Сейчас беда с переходами. Идут больше такие переговорные процессы, активно включается митрополит Полтавский и Кременчугский ПЦУ Федор", - подчеркнула она.

Городчанина сказала, что в Полтаве 28 церквей УПЦ (МП) и только семь – ПЦУ.

"Процесс перехода сложен. Так же рассматриваем варианты официального лишения этих церквей или помещений, или земельных участков. На самом деле работы очень много. Российское влияние здесь значительное. Очень показательны были Пасхальные праздники - в церквях УПЦ (МП) стояло по 20 человек, а к ПЦУ не можешь подъехать за несколько кварталов", - рассказала депутат.

Она добавила, что люди самостоятельно и осознанно выбирают украинскую церковь.

"Представителей УПЦ (МП) не видно и не слышно на Полтавщине. Я не знаю, чего они ждут или отсиживаются, но их активного противостояния (сопротивления, - ред.) нет", - подытожила Городчанина.