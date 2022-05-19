В Полтаве 19 мая состоятся военные учения, будут слышны взрывы
В Полтаве 19 мая будут продолжаться военные учения, людей предупреждают о звуках взрывов и просят сохранять спокойствие
Об этом сообщил глава Полтавской ОВА Дмитрий Живицкий в телеграмме .
"Напоминаю, сегодня в Полтаве будут слышны звуки взрывов. Это - обучение. Сохраняйте спокойствие, все будет Украина!" – подчеркнул он.
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