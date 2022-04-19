В Полтаве 19 апреля состоятся обучающие стрельбы: ОВА предупредила горожан о возможных звуках выстрелов и взрывов

Об этом сообщил глава Полтавской ОВ Дмитрий Лунин.



"Сегодня, 19 апреля, - обучающие стрельбы в Полтаве. Если услышите звуки выстрелов или взрывов, сохраняйте спокойствие", - подчеркнул он.

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