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В польской партии, представленной в Сенате и Сейме, предположили "закрытие глаз" на оккупацию Крыма

21 июля, 2021 среда
12:07
Мир Катаржина Пелчинская-Наленч

Советник лидера партии "Движение Польша 2050", экс-посол РП в России Катаржина Пелчиньска-Наленч заявила, что однажды придется "закрыть глаза на оккупацию Крыма", чтобы россияне "почувствовали свои европейские корни"

Об этом Катаржина Пелчиньска-Наленч заявила в интервью Польскому института международных отношений, передает " ЕН ".

Пелчиньска-Налэнч утверждает, что чем больше россиян чувствуют как их любят в Европе, включая Польшу, тем больше шанс, что однажды они смогут приспособиться и найти свои европейские корни.

На вопрос о том, можно ли полюбить РФ с Крымом и Донбассом, Пелчинский-Наленч отметила, что с Крымом "такой вариант возможен".

"Возможно, нам придется полюбить их с Крымом. Будем реалистами, нам не понравится Россия с Донбассом, но, возможно, когда с Крым не будет выхода", - отметила она.

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"Так же, как нам нравится Израиль с различными оккупированными территориями. Многие подобные аналогии можно найти. Не дай бог, я не хочу защищать аннексию Крыма, потому что это, безусловно, была агрессия, но мысль, что у нас будет Россия, добровольно откажется от Крыма? я этого не вижу. Даже в очень демократической России с очень демократичной властью я не вижу возвращения Крыма ", - добавила дипломат.

Она отметила, что нужно учесть приоритеты для Польши на данный момент.

"Каким был наш образцовый механизм построения именно таких хороших отношений, от которых, по моему мнению, мы без надобности отказались? Это был небольшой пограничном движении с Калининградом", - отметила Катаржина Пелчиньска-Налэнч

Стоит отметить, что по последним опросам "Движение Польша 2050" является третьим по популярности после правящей партии "Право и справедливость" и оппозиционной "Гражданской платфрмы", но в течение определенного периода занимал и второе место в рейтингах. Сейчас партия 7 мест в Сейме и одно в Сенате страны.

Польша
война с Россией
геополитика
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