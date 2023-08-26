В польском Жешуве, на границе с Украиной, вспышка опасной болезни: умерли уже 7 человек

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Агентство внутренней безопасности Польши.

По данным местных властей, от легионеллеза в Жешуве уже погибли семь человек, а 113 госпитализированы. Расследование направлено на исключение каких-либо внешних действий, которые могли привести к возгоранию, заявил заместитель министра-координатора спецслужб Польши Станислав Жарин.

Представитель служб безопасности Польши Станислав Жарин заявил, что одной из причин проверки есть попытки России посеять "панику" среди союзников Украины, пишет АР.

"Это фактор, который заставил нас (принять меры), чтобы исключить некоторые сценарии", – сказал Жарин.

Сотрудники Агентства внутренней безопасности инспектировали разные объекты в Жешуве, но в первую очередь водопровод, откуда, по мнению экспертов, могли попасть бактерии.

Местные власти проводят тесты и рассчитывают узнать источник вспышки в понедельник, сообщила руководитель власти региона Ева Лениарт. По ее словам, заражение, скорее всего, произошло из-за воды в системе водоснабжения, и ситуация находится под контролем.

Жешув, расположенный примерно в 100 километрах от украинской границы, стал воротами для гуманитарной помощи и военных поставок Западу с тех пор, как 18 месяцев назад Россия начала свое вторжение.

Город с населением около 200 000 человек является транзитным узлом для многих официальных лиц, направлявшихся в Киев, включая президента США Джо Байдена, канцлера Германии Олафа Шольца и президента Франции Эммануэля Макрона.

Легионелез, или "болезнь легионеров" - это тип пневмонии, вызываемый бактериями легионеллы (L. pneumophila), которая в среднем приводит к смерти в 5-10% случаев. Против "болезни легионеров" существуют лекарственные препараты, но пока нет вакцины. Заболевание протекает, как правило, с выраженной лихорадкой, общей интоксикацией, поражением лёгких, центральной нервной системы, органов пищеварения. Люди могут заболеть, если вдыхают капли воды или проглатывают воду, содержащую бактерии.