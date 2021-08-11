В польском Сейме из-за увольнения вице-премьера может развалиться коалиция во главе с "ПиС"
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий уволил вице-премьера Ярослава Говина от партии "Согласие", которая входит в коалицию с "Правом и Справедливостью"
Об этом пишет " Европейская правда ".
Конфликт между двумя коалиционными партнерами вспыхнул после решения уволить из правительства члена партии "Согласие" Анны Корнецькой с должности заместителя государственного секретаря в Министерстве развития, труда и технологий.
В "Согласии" созвали заседание, на котором приняли ультиматум для "ПиС". В "согласие" поставили свое дальнейшее пребывание в коалиции в зависимость от учета их поправок в некоторые законы.
"Между нами не хватает доверия, не выполняется поручена правительством деятельность. Вот почему Матеуш Моравецкий сегодня попросил (президента) уволить Ярослава Говина", - заявил после демарша партии представитель правительства Петр Мюллер.
"Эта отставка фактически является концом коалиции и концом" Объединенной правой ", - прокомментировал свое увольнение вице-премьер от" Согласия "Ярослав Говин.
Польские политологи предполагают возможность проведения внеочередных парламентских выборов уже весной следующего года.
- Напомним, в конце июля соцопроса показали, что оппозиционная "Гражданская платформа" удвоила свой рейтинг через месяц после возвращения Дональда Туска в польскую политику
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