В польском Мальборке демонтировали памятник советской армии
По инициативе польского Института национальной памяти в северном городе Мальборк был демонтирован памятник Красной армии, возведенный в 1945 году
Об этом сообщает Nasze Miasto.
Местные жители активно поддержали идею сноса монумента после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины. Однако демонтировать памятник сразу было невозможно, поскольку он был внесен в воеводский реестр памятников. Таким образом, демонтаж стал возможен только после официального решения воеводских властей.
Уже 9 августа начались работы по сносу. В результате памятник - вместе с советской звездой - был свергнут.
"Мы можем считать это историческим моментом, ведь это завершение процесса декоммунизации в Мальборке. В 1989 году это был естественный процесс, но этот памятник засвидетельствовал то, что он так и не был полностью завершен. В польском публичном пространстве не должно быть места для символов российского или советского империализма", – заявил заместитель министра государственных активов Польши Кароль Рабенда.
На месте снесенного памятника, вероятно, традиционно возведут мемориал жертв тоталитарных режимов: нацистской Германии и советской России.
"Это, в известном смысле, исправит искажение истории, с которым мы имели дело в коммунистическую эру", - добавил Рабенда.
Как отмечает Рабенда, окончательное решение будет за обществом города Мальборк.
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