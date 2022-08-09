Об этом сообщает Nasze Miasto.

Местные жители активно поддержали идею сноса монумента после того, как Россия начала полномасштабную войну против Украины. Однако демонтировать памятник сразу было невозможно, поскольку он был внесен в воеводский реестр памятников. Таким образом, демонтаж стал возможен только после официального решения воеводских властей.



Уже 9 августа начались работы по сносу. В результате памятник - вместе с советской звездой - был свергнут.



"Мы можем считать это историческим моментом, ведь это завершение процесса декоммунизации в Мальборке. В 1989 году это был естественный процесс, но этот памятник засвидетельствовал то, что он так и не был полностью завершен. В польском публичном пространстве не должно быть места для символов российского или советского империализма", – заявил заместитель министра государственных активов Польши Кароль Рабенда.



На месте снесенного памятника, вероятно, традиционно возведут мемориал жертв тоталитарных режимов: нацистской Германии и советской России.



"Это, в известном смысле, исправит искажение истории, с которым мы имели дело в коммунистическую эру", - добавил Рабенда.



Как отмечает Рабенда, окончательное решение будет за обществом города Мальборк.

В Хельсинки демонтировали памятник "Мир во всем мире", подаренный властями СССР в 1989 году

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