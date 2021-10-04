В польском Люблине освятят памятник греко-католическому священнику Емельяну Ковчу

Ковч спасал евреев, украинцев, поляков. Его посадили в "Тюрьму на Лонцкого", а оттуда отправили в концлагерь Majdanek. "Здесь я вижу Бога", - писал отец в письмах из лагеря. И Бог, очевидно, все-таки был, по меньшей мере он присутствует в этом символизме: почитании триумфа человека над системой. Деликатном памятнике напротив жуткой памятки нашей истории - концлагеря. Вживую трансляцию события можно смотреть благодаря ЖИВОМУ телевидению Zhyve.tv .



Художественную часть начнет "Прелюдия" выдающегося польского режиссера Лешека Мондзика, а завершит выступление известный украинский дуэт "Сестры Тельнюк". Чин освящения совершит Блаженнейший Святослав. Над проектом работали скульптор Александр Дяченко и архитектор Марта Дяченко.