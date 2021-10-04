В польском Люблине освятят памятник греко-католическому священнику Емельяну Ковчу
В Люблине происходит освящение памятника отцу Емельяну Ковчу, украинскому греко-католическому священнику, капеллану времен Украинской революции, спасателю во времена Второй мировой
Ковч спасал евреев, украинцев, поляков. Его посадили в "Тюрьму на Лонцкого", а оттуда отправили в концлагерь Majdanek. "Здесь я вижу Бога", - писал отец в письмах из лагеря. И Бог, очевидно, все-таки был, по меньшей мере он присутствует в этом символизме: почитании триумфа человека над системой. Деликатном памятнике напротив жуткой памятки нашей истории - концлагеря. Вживую трансляцию события можно смотреть благодаря ЖИВОМУ телевидению Zhyve.tv .
Художественную часть начнет "Прелюдия" выдающегося польского режиссера Лешека Мондзика, а завершит выступление известный украинский дуэт "Сестры Тельнюк". Чин освящения совершит Блаженнейший Святослав. Над проектом работали скульптор Александр Дяченко и архитектор Марта Дяченко.
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