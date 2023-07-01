Об этом сообщает RMF FM.

Отмечается, что нападение произошло перед полночью на автостоянке на улице Волынской в Хелме.

По неофициальным данным радиостанции, нападающий нанес 36-летнему украинцу четыре удара ножом в область грудной клетки, после чего скрылся.

Раненый мужчина скончался в больнице, несмотря на реанимационные мероприятия. В настоящее время продолжаются поиски нападающего, в том числе с использованием служебной собаки.

Полиция расследует дело под контролем прокуратуры.