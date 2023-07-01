В польском Хелме неизвестный напал с ножом на украинца, тот умер в реанимации, - СМИ
В польском городе Хелм на Люблинщине неизвестный мужчина напал с ножом на 36-летнего украинца. Поиски нападавшего продолжаются
Об этом сообщает RMF FM.
Отмечается, что нападение произошло перед полночью на автостоянке на улице Волынской в Хелме.
По неофициальным данным радиостанции, нападающий нанес 36-летнему украинцу четыре удара ножом в область грудной клетки, после чего скрылся.
Раненый мужчина скончался в больнице, несмотря на реанимационные мероприятия. В настоящее время продолжаются поиски нападающего, в том числе с использованием служебной собаки.
Полиция расследует дело под контролем прокуратуры.
- В июне 2022 года на двух украинок в Польше напали с ножом, одна погибла. Тогда нападение произошло в городе Нацпольском Мазовецком воеводстве. Один из подозреваемых был задержан, он также из Украины.
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