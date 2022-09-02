В польские школы пошли учиться 185 тысяч украинских детей
Новый учебный год в школах Польши начали 185 тысяч детей, бежавших от войны в Украине
Об этом заявил министр образования Польши Пшемислав Чарнек в эфире RMF FM .
По оценкам, в Польше проживает около 700-800 тысяч детей из Украины школьного возраста.
Подавляющее большинство из них начали обучение в начальных школах, более 40 тысяч - в детсадах и несколько тысяч в гимназиях, техникумах и ремесленных школах.
"185 тысяч", - сказал Чарнек, отвечая на вопрос, сколько именно украинских детей пошли в польские школы, и добавил, что это на 7 тысяч меньше, чем 24 июня, когда закончился 2021/2022 учебный год.
По словам министра, большое количество находящихся в Польше украинских учеников учатся дистанционно.
"Дистанционное обучение в Украине будет продолжаться и большинство этих детей, безусловно, будут на дистанционном обучении в Украине. Остальные дети учатся дистанционно или возвращаются в Украину, или находятся в другой стране", - сказал он.
Чарнек также сообщил, что органы местного самоуправления получили 900 миллионов злотых в поддержку украинских детей в польских школах до июня.
- 8 июля в Украине упростят решение вопросов временного выезда детей за границу. Родители смогут оформлять разрешения на выезд в Дии.
- По информации министра образования и науки Польши Пшемыслава Чарнека, с сентября в школах Польши будут учиться 400 тысяч украинских детей.
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