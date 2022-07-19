В Польшу специальным медицинским поездом вывезли на лечение 32 раненых украинских военных
32 раненых украинских военных впервые вывезли на лечение в Польшу специальным медицинским поездом
Об этом сообщает РАР
В Польшу специальным медицинским поездом поздно вечером 18 июля привезли 32 украинских военных с ранениями разной степени тяжести. Защитников Украины уже распределили по польским больницам.
Это впервые специальный медицинский поезд, который начал курсировать еще в феврале и использовался в основном для перевозки в Польшу онкобольных и беженцев из Украины, привез раненых военных.
Как отметил заместитель министра внутренних дел и администрации Блажей Побожи, это еще одно реальное измерение помощи поляков Украине, которая героически защищает свой суверенитет и территориальную целостность, но фактически - всю Европу.
- Львовщина получила от Польши 25 скорых, которые поедут в освобожденные населенные пункты
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.06
Покупка 36.06Продажа 37.05
-
EUR
Покупка 36.17Продажа 37.37
- Актуальное
- Важное