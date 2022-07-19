В Польшу специальным медицинским поездом вывезли на лечение 32 раненых украинских военных

Об этом сообщает РАР

В Польшу специальным медицинским поездом поздно вечером 18 июля привезли 32 украинских военных с ранениями разной степени тяжести. Защитников Украины уже распределили по польским больницам.

Это впервые специальный медицинский поезд, который начал курсировать еще в феврале и использовался в основном для перевозки в Польшу онкобольных и беженцев из Украины, привез раненых военных.

Как отметил заместитель министра внутренних дел и администрации Блажей Побожи, это еще одно реальное измерение помощи поляков Украине, которая героически защищает свой суверенитет и территориальную целостность, но фактически - всю Европу.

Львовщина получила от Польши 25 скорых, которые поедут в освобожденные населенные пункты

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