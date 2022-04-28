В Польшу прибыло испанское судно с 200 тоннами военной помощи для Украины

Об этом сообщает Dziennik.



По предварительным данным, логистический корабль ВМС Испании "Исабель", покинувший 22 апреля военно-морскую базу Рота, сегодня прибыл в польский порт Гдыни.



На борту судна 200 тонн вооружений и военной техники, которую Испания планирует передать Вооруженным силам Украины. Помимо вооружения в поставку также входят 30 грузовиков и 10 легких внедорожников.



Это самая большая военная помощь, которую Испания предоставила ВСУ.

Испанский корабль "Изабель" с партией военной помощи Украине отчалил из испанского порта в Польшу 21 апреля

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