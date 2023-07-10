В Польшу прибыли первые два южнокорейских боевых самолета
По состоянию на 10 июля первые боевые самолеты FA-50, которые закупили в Южной Корее, прибыли в Польшу
Об этом сообщает министр обороны Польши Мариуш Блащак.
"Первые два самолета FA-50 для польской армии уже в Польше! Заказаны в Южной Корее легкие боевые самолеты, которые заменят постсоветскую технику", – написал Блащак.
Глава польского министерства обороны подчеркнул, что южнокорейские самолеты усилят возможности военно-воздушных сил.
Справочно. FA-50 – это двухместный сверхзвуковой учебно-боевой самолет, разработанный южнокорейской компанией аэрокосмической промышленности в сотрудничестве с американской компанией Lockheed Martin. Его вооружение состоит из ракет "воздух - воздух" AIM-9 Sidewinder и AIM-120 AMRAAM, ракет "воздух - поверхность" AGM-65 Maverick, бомб со спутниковым наведением JDAM (Joint Direct Attack Munition) и кассетных боеприпасов с коррекцией. Munitions Dispenser.
- Напомним, 27 августа Польша заключила соглашение с Южной Кореей о закупке 180 танков K2 Black Panther производства Hyundai Rotem на сумму около $3,4 млрд, а также 212 самоходных гаубиц K9 Thunder производства Hanhwa Defense на сумму около $2,4 млрд.
- Министр национальной обороны Мариуш Блащак 17 сентября 2022 года утвердил контракт на покупку южнокорейских самолетов-истребителей FA-50. Согласно контракту Польша приобретет в Южной Корее 48 истребителей FA-50, из которых первые 12 должны передать польским пилотам в середине 2023 года. Самолет будет настроен в соответствии с требованиями ВВС и оснащен системой идентификации НАТО "свой-чужой".
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