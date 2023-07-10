Об этом сообщает министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Первые два самолета FA-50 для польской армии уже в Польше! Заказаны в Южной Корее легкие боевые самолеты, которые заменят постсоветскую технику", – написал Блащак.

Глава польского министерства обороны подчеркнул, что южнокорейские самолеты усилят возможности военно-воздушных сил.

Справочно. FA-50 – это двухместный сверхзвуковой учебно-боевой самолет, разработанный южнокорейской компанией аэрокосмической промышленности в сотрудничестве с американской компанией Lockheed Martin. Его вооружение состоит из ракет "воздух - воздух" AIM-9 Sidewinder и AIM-120 AMRAAM, ракет "воздух - поверхность" AGM-65 Maverick, бомб со спутниковым наведением JDAM (Joint Direct Attack Munition) и кассетных боеприпасов с коррекцией. Munitions Dispenser.