В Польшу прибыли два самолета с военными США

Об этом сообщает Reuters.



В понедельник утром в аэропорту Ряшев-Ясенка на юго-востоке Польши приземлились два военно-транспортных самолета США. Сотрудник аэропорта сообщил изданию, что ожидаются еще три самолета.



Спикер польского Минобороны также заявил, что в понедельник ожидается больше рейсов, но не уточнил, сколько.



Эти военные являются частью сил, которые президент США Джо Байден перебросил в Восточную Европу, чтобы защитить восточный фланг НАТО на фоне возможного вторжения РФ в Украину.



В Польшу должны отправиться около 1700 военнослужащих, а 1000 военнослужащих, базирующихся в Германии, переместятся на восток - в Румынию.

Напомним, президент США Джо Байден официально одобрил дополнительное размещение американских войск в Восточной Европе из-за роста угрозы со стороны России. США перебросили своих военных в Восточную Европу, чтобы быть готовыми к любым непредвиденным обстоятельствам и успокоить союзников, а также готовы пересмотреть свое решение в случае деэскалации РФ на украинских границах.

Польша будет просить США о постоянном присутствии американских войск в стране на ротационной основе.

В пятницу, 4 февраля, в Германию прибыли первые 2 тыс. американских десантников, отправленных в рамках размещения войск США в Восточной Европе.



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