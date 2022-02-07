В Польшу прибыли два самолета с военными США
В Польшу прибыли два самолета с американскими военными, являющимися частью сил, направленных президентом Байденом в Восточную Европу на фоне угрозы со стороны РФ
Об этом сообщает Reuters.
В понедельник утром в аэропорту Ряшев-Ясенка на юго-востоке Польши приземлились два военно-транспортных самолета США. Сотрудник аэропорта сообщил изданию, что ожидаются еще три самолета.
Спикер польского Минобороны также заявил, что в понедельник ожидается больше рейсов, но не уточнил, сколько.
Эти военные являются частью сил, которые президент США Джо Байден перебросил в Восточную Европу, чтобы защитить восточный фланг НАТО на фоне возможного вторжения РФ в Украину.
В Польшу должны отправиться около 1700 военнослужащих, а 1000 военнослужащих, базирующихся в Германии, переместятся на восток - в Румынию.
- Напомним, президент США Джо Байден официально одобрил дополнительное размещение американских войск в Восточной Европе из-за роста угрозы со стороны России. США перебросили своих военных в Восточную Европу, чтобы быть готовыми к любым непредвиденным обстоятельствам и успокоить союзников, а также готовы пересмотреть свое решение в случае деэскалации РФ на украинских границах.
- Польша будет просить США о постоянном присутствии американских войск в стране на ротационной основе.
- В пятницу, 4 февраля, в Германию прибыли первые 2 тыс. американских десантников, отправленных в рамках размещения войск США в Восточной Европе.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.85
Покупка 27.85Продажа 28.14
-
EUR
Покупка 31.77Продажа 32.23
- Актуальное
- Важное