Об этом в интервью Эспрессо заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины в Польше Василий Зварыч.

"Более 290 тыс. детей из Украины сейчас находятся в Польше и учатся в школах. Из них - 180 тыс. прибыли сюда после 24 февраля. Они причислены в школы и будут продолжать обучение", - сказал он.

Зварыч подчеркнул, что Украина будет делать все для того, чтобы у этих детей не терялась связь с украинской системой образования.

"Для этого создаются здесь разные возможности. Сюда включаются разные коммерческие учреждения, банки, которые на базе своих офисов создают специализированные, компьютеризированные места, где дети могут учиться онлайн в украинских школах. Эта связь с украинской системой образования будет продолжаться. В Варшаве открылся украинский образовательный хаб, где взрослые и дети смогут учиться или повышать квалификацию.Основная цель – обеспечить неразрывную связь между гражданами Украины, вынужденными выехать за границу и украинской системой образования. мы всегда будем опорой и помощью во всех беспокоящих их вопросах, они сталкиваются, находясь за границей", - подытожил посол.

9 августа министр образования и науки Польши Пшемислав Чарнек заявил, что польские учебные заведения готовы с сентября принять 200-300 тысяч школьников из Украины.