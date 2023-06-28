В Польшу прибыли 14 американских танков Abrams

Об этом сообщил премьер Польши Матеуш Моравецкий.

"В апреле во время визита в США я говорил, что скоро в Польшу придут самые современные танки Abrams. Сегодня первые элементы нашей "бронезавесы" прибыли в порт в Щецине - 14 танков Abrams уже выгружены", - написал он.

Известно, что в начале января Польша подписала соглашение о закупке у США 116 танков Abrams в версии M1A1, которые уже были в эксплуатации. Танками Abrams Польша хочет заменить те, которые передала Украине, - более 200 танков Т-72, а также Т-72 национальной модификации PT-91 Twardy.

Польша начала наибольшее за последние полсотни лет перевооружение в ответ на угрозу со стороны России и намерена потратить на оборону в этом году до 4% ВВП и увеличить количество войск в будущем до 300 тысяч. Особый акцент в вооружении Варшава решила сделать на танках.