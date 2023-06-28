В Польшу прибыли 14 американских танков Abrams
В порту польского города Щецин 28 июня разгрузили 14 основных боевых танков Abrams, прибывших из США
Об этом сообщил премьер Польши Матеуш Моравецкий.
"В апреле во время визита в США я говорил, что скоро в Польшу придут самые современные танки Abrams. Сегодня первые элементы нашей "бронезавесы" прибыли в порт в Щецине - 14 танков Abrams уже выгружены", - написал он.
Известно, что в начале января Польша подписала соглашение о закупке у США 116 танков Abrams в версии M1A1, которые уже были в эксплуатации. Танками Abrams Польша хочет заменить те, которые передала Украине, - более 200 танков Т-72, а также Т-72 национальной модификации PT-91 Twardy.
Польша начала наибольшее за последние полсотни лет перевооружение в ответ на угрозу со стороны России и намерена потратить на оборону в этом году до 4% ВВП и увеличить количество войск в будущем до 300 тысяч. Особый акцент в вооружении Варшава решила сделать на танках.
- В мае министр обороны США Ллойд Остин сообщал , что Соединенные Штаты передадут Украине танки Abrams в начале осени 2023 года.
- 27 июня стало известно, что в Польше будет открыт сервисный центр для танков американского производства Abrams, которые будут использоваться в Польше и Украине.
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