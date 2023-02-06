В Польшу прибыл первый Leopard 2, переданный Канадой Украине
В Польшу был доставлен первый танк Leopard 2, который Канада передала Украине в рамках нового пакета военной помощи
Об этом сообщает министерша обороны Канады Анита Ананд.
"Первый канадский основной боевой танк Leopard 2, который мы безвозмездно передали Украине, прибыл в Польшу. Вместе с нашими союзниками мы скоро начнем обучать Вооруженные силы Украины пользоваться этой техникой", - говорится в сообщении в твиттере.
Она добавила, что Канада и дальше будет продолжать поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.
- 26 января министерша обороны Канады Анита Ананд заявила, что ее страна передаст Украине четыре танка Leopard 2 . Кроме того, канадских военных отправят помогать в обучении украинским экипажам.
- Уже в субботу, 4 февраля, власти Канады отправили Украине первый танк Leopard 2.
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