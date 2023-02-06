Об этом сообщает министерша обороны Канады Анита Ананд.

"Первый канадский основной боевой танк Leopard 2, который мы безвозмездно передали Украине, прибыл в Польшу. Вместе с нашими союзниками мы скоро начнем обучать Вооруженные силы Украины пользоваться этой техникой", - говорится в сообщении в твиттере.

Она добавила, что Канада и дальше будет продолжать поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией.