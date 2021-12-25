В Польшу из Беларуси пытались прорваться почти 70 мигрантов

Об этом сообщает пограничная служба Беларуси в Twitter.

По информации пограничников, мигранты Ближнего Востока продолжают попытки нелегально попасть из Беларуси на территорию Польши.

"В минувшие сутки польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь 69 человек. На отрезке, охраняемом пограничным отрядом в Черемсе, 10 иностранцев пытались попасть в Польшу", - говорится в сообщении.

Все нелегалы вернулись на территорию Беларуси.