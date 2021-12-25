В Польшу из Беларуси пытались прорваться почти 70 мигрантов
Пограничная служба Польши заявила, что за сутки из Беларуси в страну пытались прорваться 69 нелегальных мигрантов
Об этом сообщает пограничная служба Беларуси в Twitter.
По информации пограничников, мигранты Ближнего Востока продолжают попытки нелегально попасть из Беларуси на территорию Польши.
"В минувшие сутки польско-белорусскую границу пытались нелегально пересечь 69 человек. На отрезке, охраняемом пограничным отрядом в Черемсе, 10 иностранцев пытались попасть в Польшу", - говорится в сообщении.
Все нелегалы вернулись на территорию Беларуси.
- Напомним, 21 декабря спикер Пограничной службы Польши Анна Михальская заявила, что спецслужбы Беларуси испытывают новые способы помощи мигрантам нелегально пересекать границу.
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