В Польшу из Беларуси пытались проникнуть 32 человека

Об этом сообщает Пограничная служба Польши.

"Инциденты произошли на участках Пласка, Беловежа, Кузница, Новый Двор и Дубичи Церкви", - говорится в сообщении.

Известно, что двое из Турции и Молдовы были задержаны за помощь перейти границу.

Напомним, министр внутренних дел Кипра Никос Нурис отметил, что в этом году прифронтовые государства-члены, примут более 150 000 мигрантов из-за блокирования Россией экспорта украинского зерна может произойти продовольственный кризис , грозящий новой волной миграции из Африки и Ближнего Востока.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb