В Польшу из Беларуси пытались проникнуть 32 человека
Границу Польши с Беларусью пытались перейти 32 человека, среди которых граждане Конго, Камеруна, Гвинеи и Туниса
Об этом сообщает Пограничная служба Польши.
"Инциденты произошли на участках Пласка, Беловежа, Кузница, Новый Двор и Дубичи Церкви", - говорится в сообщении.
Известно, что двое из Турции и Молдовы были задержаны за помощь перейти границу.
- Напомним, министр внутренних дел Кипра Никос Нурис отметил, что в этом году прифронтовые государства-члены, примут более 150 000 мигрантов из-за блокирования Россией экспорта украинского зерна может произойти продовольственный кризис , грозящий новой волной миграции из Африки и Ближнего Востока.
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