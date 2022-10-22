В Польшу и Литву не пустили 137 нелегалов со стороны Беларуси
В Польшу и Литву 21 октября пытались проникнуть 137 нелегалов со стороны Беларуси. Попытка завершилась провалом, мигрантов оттеснили на территорию РБ
Об этом сообщает Пограничная служба Польши.
В Польшу 21 октября незаконно попали 98 иностранцев. Среди них граждане Турции и Шри-Ланки, 20 из которых подошли к барьеру и оттеснены на территорию Беларуси.
Задержаны 4 украинца, которые перевозили 13 иностранцев - граждан Египта, Судана и Сирии. Известно, что на литовско-белорусской границе за сутки задержали 39 мигрантов.
- 29 августа Литва завершила строительство забора на границе с Беларусью. На участках протяженностью около 502 км установлен физический барьер – ограждение и колючая проволока.
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