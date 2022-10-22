Об этом сообщает Пограничная служба Польши.

В Польшу 21 октября незаконно попали 98 иностранцев. Среди них граждане Турции и Шри-Ланки, 20 из которых подошли к барьеру и оттеснены на территорию Беларуси.

Задержаны 4 украинца, которые перевозили 13 иностранцев - граждан Египта, Судана и Сирии. Известно, что на литовско-белорусской границе за сутки задержали 39 мигрантов.

29 августа Литва завершила строительство забора на границе с Беларусью. На участках протяженностью около 502 км установлен физический барьер – ограждение и колючая проволока.

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