В Польшу для усиления восточного фланга НАТО перебрасывают британское танковое подразделение

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак в своем твиттере.

"Подразделение британских танков Challenger прибудет в Польшу на этой неделе в рамках укрепления союзнических сил и присоединится к уже присутствующим в нашей стране военным. Это еще одно мощное доказательство поддержки Британии для восточного фланга", - отметил Мариуш Блащак.

Перед июньским саммитом НАТО министр говорил, что Польша будет просить союзников об увеличении присутствия Альянса в стране на фоне российского вторжения в Украину.

2 июля бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что российский диктатор Владимир Путин может использовать самопровозглашенного руководителя Беларуси Александра Лукашенко для провокаций против Польши или Литвы.

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