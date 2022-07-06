В Польшу для усиления восточного фланга НАТО перебрасывают британское танковое подразделение
В Польшу на этой неделе прибудет танковое подразделение из Британии в рамках мер усиления восточного фланга НАТО
Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак в своем твиттере.
"Подразделение британских танков Challenger прибудет в Польшу на этой неделе в рамках укрепления союзнических сил и присоединится к уже присутствующим в нашей стране военным. Это еще одно мощное доказательство поддержки Британии для восточного фланга", - отметил Мариуш Блащак.
Перед июньским саммитом НАТО министр говорил, что Польша будет просить союзников об увеличении присутствия Альянса в стране на фоне российского вторжения в Украину.
- 2 июля бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что российский диктатор Владимир Путин может использовать самопровозглашенного руководителя Беларуси Александра Лукашенко для провокаций против Польши или Литвы.
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