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В Польшу для усиления восточного фланга НАТО перебрасывают британское танковое подразделение

6 июля, 2022 среда
16:45
Мир

В Польшу на этой неделе прибудет танковое подразделение из Британии в рамках мер усиления восточного фланга НАТО

Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак в своем твиттере.

"Подразделение британских танков Challenger прибудет в Польшу на этой неделе в рамках укрепления союзнических сил и присоединится к уже присутствующим в нашей стране военным. Это еще одно мощное доказательство поддержки Британии для восточного фланга", - отметил Мариуш Блащак.

Перед июньским саммитом НАТО министр говорил, что Польша будет просить союзников об увеличении присутствия Альянса в стране на фоне российского вторжения в Украину.

  • 2 июля бывший министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что российский диктатор Владимир Путин может использовать самопровозглашенного руководителя Беларуси Александра Лукашенко для провокаций против Польши или Литвы.

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