В Польше ждут новой волны мигрантов из Украины зимой
Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский считает, что зимой следует ожидать увеличения количества мигрантов из Украины
Об этом пишет Polskie Radio.
О ситуации в Украине и подготовке системы здравоохранения к проблемам миграции обсудили неформальную встречу министров здравоохранения ЕС в Праге.
По мнению Адама Недзельского, из-за возможности проблемы с отоплением зимой в Украине может увеличиться поток мигрантов и количество украинских посетителей в больницах Польши.
Министр здравоохранения Польши сообщил, что после периода стабилизации, связанного с теплыми месяцами, Европейский Союз сталкивается с зимним вызовом, и перспективы на ближайшие месяцы не хороши.
"Зимние месяцы, на которые мы смотрим с точки зрения высоких цен на энергоносители, в Украине будут часто означать отсутствие возможности отопления. По этой причине многие захотят найти безопасное убежище в Польше", - сказал министр.
Также он отметил, что некоторые из маломобильных людей будут подвергнуты обморожению, как следствие ампутациям, очень болезненным последствиям низкой температуры.
"Мы готовы принимать большее количество пациентов. Мы создали хаб в Ряшеве, что поможет нам направить этих пациентов в другие европейские страны, чтобы не нарушать и без того ограниченный доступ к лечению в Польше",– добавил министр здравоохранения.
- Напомним, для решения проблемы с очередями Украина и Польша откроют еще один пункт пропуска на границе
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