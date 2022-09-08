В Польше ждут новой волны мигрантов из Украины зимой

Об этом пишет Polskie Radio.

О ситуации в Украине и подготовке системы здравоохранения к проблемам миграции обсудили неформальную встречу министров здравоохранения ЕС в Праге.

По мнению Адама Недзельского, из-за возможности проблемы с отоплением зимой в Украине может увеличиться поток мигрантов и количество украинских посетителей в больницах Польши.

Министр здравоохранения Польши сообщил, что после периода стабилизации, связанного с теплыми месяцами, Европейский Союз сталкивается с зимним вызовом, и перспективы на ближайшие месяцы не хороши.

"Зимние месяцы, на которые мы смотрим с точки зрения высоких цен на энергоносители, в Украине будут часто означать отсутствие возможности отопления. По этой причине многие захотят найти безопасное убежище в Польше", - сказал министр.

Также он отметил, что некоторые из маломобильных людей будут подвергнуты обморожению, как следствие ампутациям, очень болезненным последствиям низкой температуры.

"Мы готовы принимать большее количество пациентов. Мы создали хаб в Ряшеве, что поможет нам направить этих пациентов в другие европейские страны, чтобы не нарушать и без того ограниченный доступ к лечению в Польше",– добавил министр здравоохранения.

Напомним, для решения проблемы с очередями Украина и Польша откроют еще один пункт пропуска на границе

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