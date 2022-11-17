В Польше заявили о готовности предоставить украинцам доступ к месту падения ракеты, но необходимо согласие США
Украинские специалисты могут получить доступ к месту падения ракеты в Польше, если не будет возражать американская сторона
Об этом в четверг в эфире TVN24 заявил глава президентского Бюро международной политики Польши Якуб Кумох.
По его словам, на месте происшествия расследование ведет польско-американская группа следователей.
“Если обе стороны (польская и американская, – ред.) согласятся, а насколько я знаю, не будет возражения американской стороны, то они (украинские специалисты, – ред.) вскоре могут получить доступ (к месту падения ракеты, – ред.) . Если на техническом уровне у следственной группы нет никаких замечаний, то, наверное, не будет повода, чтобы отказать украинцам в доступе”, - заявил Кумох.
Он отметил, что, очевидно, одна из украинских ракет системы ПВО, запущенная для уничтожения российской ракеты, не попала в цель, и в ней не сработала система самоуничтожения. В Дуде указывают на то, что эксперты сейчас производят вычисление направления полета ракеты, количество использованного топлива и т.д.
В то же время представитель канцелярии отметил, что никто не винит Украину.
"Украинцы не виноваты, что в советской технике не сработал какой-то механизм самоуничтожения, что им пришлось этим оборудованием защищать свою территорию, а возможно даже и нашу, потому что мы не знаем, куда летели эти ракеты, и не была ли эта ракета плохо запрограммирована", – подчеркнул он.
- 15 ноября россияне поразили ряд областей Украины. Взрывы раздались в Киеве , Львове , Ровно , Харькове и области , Кривом Роге , Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.
- Обломки ракеты упали на территорию Польши и убили двух человек.
- Президент Польши Анджей Дуда заявил, что нет никаких признаков, что падение ракеты в Люблинском воеводстве было преднамеренным нападением на страну.
- Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО.
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