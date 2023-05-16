В Польше заявили, что продолжат изъятие зданий у посольства России

Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Dziennik.pl .

Премьер ответил, может ли Польша отозвать из России своего посла.

"Очень легко отозвать посла. И тогда россияне отзывают нашего посла. И в такой ситуации уровень взаимной передачи информации в обе стороны становится еще сложнее", - отметил Моравецкий.

Он напомнил, что недавно одно из зданий российского посольства в Варшаве вернули под контроль государства.

"И мы будем работать дальше", – добавил он.