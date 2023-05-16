В Польше заявили, что продолжат изъятие зданий у посольства России
Польша планирует и дальше возвращать дома посольства России на территории страны под свой контроль
Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, передает Dziennik.pl .
Премьер ответил, может ли Польша отозвать из России своего посла.
"Очень легко отозвать посла. И тогда россияне отзывают нашего посла. И в такой ситуации уровень взаимной передачи информации в обе стороны становится еще сложнее", - отметил Моравецкий.
Он напомнил, что недавно одно из зданий российского посольства в Варшаве вернули под контроль государства.
"И мы будем работать дальше", – добавил он.
- Перед этим, напомним, власти Республики Польша арестовали банковские счета российского посольства и изъяли находившиеся на них средства.
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В субботу, 29 апреля 2023 года, власти столицы Польши вернули себе здание по улице Келецкая, 45 в Варшаве, которое посольство России заняло – по мнению польского государства – незаконно. В нем ежедневно действовала русская средняя школа, где обучались дети дипломатов и военных.
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