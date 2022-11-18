В Польше заявили, что должны заменить Россию в G20

Об этом он заявил в эфире "Польского радио".

"Я считаю, что если G20 была задумана так, что это 20 экономически и политически наиболее важных государств, то ситуация дозрела до этого. В экономических рейтингах Польша занимает примерно 20 место в мире, тогда как геополитическое значение Польши значительно выросло благодаря помощи, оказанной Украине", - сказал Селлин.

Он также подчеркнул, что Россию следует признать террористическим государством. Тогда не будет никаких сомнений в том, стоит ли приглашать Россию на заседание G20 или ОБСЕ.

Несколько дней назад Министерство иностранных дел страны сообщило, что Польша отказала в выдаче виз членам российской делегации, которые должны были принять участие в заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Встреча состоится в Варшаве с 24 по 26 ноября.

Напомним, 16 ноября Верховная Рада Украины призвала партнеров исключить Россию из G20.

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