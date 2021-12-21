В Польше заявили, что Беларусь тестирует новую тактику на границе

Об этом пишет PAP.



В течение суток 20 декабря границу с Польшей попытались пересечь 26 белорусских мигрантов. Это наименьшее количество людей, пытавшихся перейти польскую границу, с августа.



В частности, 10 иностранцев пытались попасть в Польшу на участке границы, которую охраняет пограничная застава в Беловеже.



"Эта попытка показывает, что уже несколько дней белорусы испытывают новые методы. В частности, в одном месте они перерезают колючую проволоку и высылают туда группу иностранцев, шумящих, бросающих камни и фрагменты деревьев, ослепляющих (лазерами, – ред.). В нескольких десятках метров вторая группа иностранцев незаметно пытается пересечь границу", - заявила Анна Михальская.



Она добавила, что такой метод белорусы используют в течение последней недели.

Напомним, правозащитная организация Amnesty International выяснила, что мигранты, пытавшиеся попасть в Польшу из Беларуси, подверглись жестокому обращению со стороны польских и белорусских военных.

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