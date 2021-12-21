В Польше заявили, что Беларусь тестирует новую тактику на границе
Представитель Пограничной службы Польши Анна Михальская заявила, что спецслужбы Беларуси испытывают новые способы помощи мигрантам нелегально пересекать границу
Об этом пишет PAP.
В течение суток 20 декабря границу с Польшей попытались пересечь 26 белорусских мигрантов. Это наименьшее количество людей, пытавшихся перейти польскую границу, с августа.
В частности, 10 иностранцев пытались попасть в Польшу на участке границы, которую охраняет пограничная застава в Беловеже.
"Эта попытка показывает, что уже несколько дней белорусы испытывают новые методы. В частности, в одном месте они перерезают колючую проволоку и высылают туда группу иностранцев, шумящих, бросающих камни и фрагменты деревьев, ослепляющих (лазерами, – ред.). В нескольких десятках метров вторая группа иностранцев незаметно пытается пересечь границу", - заявила Анна Михальская.
Она добавила, что такой метод белорусы используют в течение последней недели.
- Напомним, правозащитная организация Amnesty International выяснила, что мигранты, пытавшиеся попасть в Польшу из Беларуси, подверглись жестокому обращению со стороны польских и белорусских военных.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.11
Покупка 27.11Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 30.5Продажа 30.9
- Актуальное
- Важное