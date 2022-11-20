Об этом сообщило издание PAP .

Известно, что на утро воскресенья, 20 ноября, непосредственно на месте больше нет полицейского контроля, следователей и экспертов. Также сообщают, что в воскресенье состоится прощание со вторым погибшим в результате взрыва.

Фото Reuters. Военные несут венок и фотографию одной из двух жертв ракеты, попавшей в деревню на юго-востоке Польши вблизи границы с Украиной, во время его похорон в Пшеводове, Польша, 19 ноября 2022 г..

15 ноября представитель правительства Польши Петр Мюллер сообщил о созыве комитета совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. В то же время в польских СМИ появились сообщения о взрывах у границы с Украиной и гибели двух человек, вероятно, из-за падения российских ракет.

Позже МИД Польши заявил о российском происхождении ракеты, которая 15 ноября убила двух человек недалеко от границы с Украиной.

Президент Польши Анджей Дуда заявил , что нет никаких признаков, что падение ракеты в Люблинском воеводстве было преднамеренным нападением на страну.

Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в Восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО.

Позже в Польше заявили о готовности предоставить украинцам доступ к месту падения ракеты, но необходимо согласие США.

17 ноября глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох подтвердил , что на месте падения ракеты в Пшеводуве работают украинские специалисты.

Позже, 19 ноября, лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качинский заявил , что инцидент с падением ракеты трагичен, потому что погибли люди, но война является трагедией гораздо большего масштаба.

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