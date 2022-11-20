В Польше завершили обследование места взрыва ракеты в приграничной деревне Пшеводув
В приграничной польской деревне Пшеводув завершили обследование места взрыва ракеты, в результате которого погибли два человека
Об этом сообщило издание PAP .
Известно, что на утро воскресенья, 20 ноября, непосредственно на месте больше нет полицейского контроля, следователей и экспертов. Также сообщают, что в воскресенье состоится прощание со вторым погибшим в результате взрыва.
Фото Reuters. Военные несут венок и фотографию одной из двух жертв ракеты, попавшей в деревню на юго-востоке Польши вблизи границы с Украиной, во время его похорон в Пшеводове, Польша, 19 ноября 2022 г..
- 15 ноября представитель правительства Польши Петр Мюллер сообщил о созыве комитета совета министров по вопросам национальной безопасности и обороны. В то же время в польских СМИ появились сообщения о взрывах у границы с Украиной и гибели двух человек, вероятно, из-за падения российских ракет.
- Позже МИД Польши заявил о российском происхождении ракеты, которая 15 ноября убила двух человек недалеко от границы с Украиной.
- Президент Польши Анджей Дуда заявил , что нет никаких признаков, что падение ракеты в Люблинском воеводстве было преднамеренным нападением на страну.
- Президент США Джо Байден заявил партнерам по G7 и НАТО, что ракетный взрыв в Восточной Польше был вызван ракетой от украинской системы ПВО.
- Позже в Польше заявили о готовности предоставить украинцам доступ к месту падения ракеты, но необходимо согласие США.
- 17 ноября глава Бюро международной политики при президенте Польши Якуб Кумох подтвердил , что на месте падения ракеты в Пшеводуве работают украинские специалисты.
- Позже, 19 ноября, лидер правящей партии Польши "Право и справедливость" Ярослав Качинский заявил , что инцидент с падением ракеты трагичен, потому что погибли люди, но война является трагедией гораздо большего масштаба.
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