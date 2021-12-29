В Польше зарегистрировали рекордную смертность от COVID-19, во Франции и Британии – максимумы заражений
За последние сутки Польша зафиксировала антирекорд смертности от коронавируса за всю четвертую волну пандемии, а Франция и Великобритания сообщили о новых максимумах заражений COVID-19
Об этом сообщает The Guardian.
В среду, 29 декабря, правительство Польши сообщило, что за минувшие сутки в стране было зафиксировано 794 летальных исхода, связанных с коронавирусом. Это самое большое количество смертей от COVID-19 за четвертую волну пандемии.
Заместитель министра здравоохранения Вальдемар Краска отметил, что среди погибших 600 человек не были привиты. Средний возраст остальных умерших составил более 75 лет, и они страдали сопутствующими болезнями: ожирением, гипертонией, болезнями сердца или раком.
За прошедшие сутки Польша также зафиксировала 15 571 новый случай коронавируса.
Между тем, во Франции во вторник зафиксировали почти 180 тыс. новых заражений COVID-19. Предыдущий антирекорд страна установила в субботу, когда число заболевших пересекло отметку 100 тыс.
Новый показатель 179 807 почти вдвое превысил предыдущий максимум. В среднем за последнюю неделю Франция ежесуточно регистрировала по 87 тыс. новых случаев.
К вечеру вторника в Великобритании зарегистрировали более 138 тыс. новых заражений коронавирусом, что стало новым рекордом за все время эпидемии в стране.
В Англии, Шотландии и Уэльсе вместе зарегистрировали 138 '''831 положительный результат тестов на COVID-19. Значительная часть случаев, 117 тыс., приходится на самую густонаселенную Англию, но и для Шотландии и Уэльса новые цифры стали рекордными.
По словам профессора Оксфордского университета Джона Белла, последние данные свидетельствуют, что штамм "Омикрон", с которым связан рост заболеваемости коронавирусом в Европе, вызывает менее серьезное течение болезни. Зараженные, все же попадающие в больницу, остаются там гораздо меньше времени. Он добавил, что ежедневные рекорды смертей уже "можно считать историей".
- Напомним, 28 декабря в Дании зафиксировали самый высокий в мире уровень заражения коронавирусом - 1 612 случаев на 100 тыс. человек.
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